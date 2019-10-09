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Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli "Gürültü dayağı" kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de  mahallelinin, kahvehanede birisiyle tartışırken bağırıp gürültü yaptığını iddia ettikleri B.B.'ye attıkları meydan dayağı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli "Gürültü dayağı" kamerada

İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de mahallelinin, kahvehanede birisiyle tartışırken bağırıp gürültü yaptığını iddia ettikleri B.B.'ye attıkları meydan dayağı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 28 Ağustos'ta günü Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.B., kahvehanede karşılaştığı ve daha önceden aralarında sorun bulunan S.A.A. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma sırasında bağrışmalar olunca kahvehanenin karşısındaki apartmandakiler gürültüden rahatsız oldu. Apartman yöneticisi, bu nedenle B.B.'ye tepki gösterdi. Gösterilen tepkiye B.B. karşılık verince aralarında kavga çıktı. Aynı apartmanda kalan M. Ş. ve arkadaşları kavgaya dahil oldu. Kalabalık grup, B.B.'ye tekme, yumruk ve çekiçle saldırıda bulundu. B.B., aldığı darbelerin de etkisiyle bilincini kaybetti. B.B. bir süre yerde hareketsiz yatarken çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenliğini alırken, B.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan B.B., 45 günlük iş göremezlik raporu alırken kendisini darp edenlerden şikâyetçi oldu.

Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kahvehaneye gelen B.B.'nin bir kişi ile tartıştığı ve bir süre sonra bir grup tarafından darp edilmesi yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

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