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Bahçelievler'de market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:53 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de market soygunu

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, silahlı ve maskeli 2 kişi, girdikleri marketten yaklaşık 6 bin lira alarak alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli 2 şüpheli, kasiyeri etkisiz hale getirdi.

Daha sonra kasadaki yaklaşık 6 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Bahçelievler market soygun

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