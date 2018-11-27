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Bahçelievler'de market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:54 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de bir süpermarket zincirinin bayisine giren yüzü maskeli, silahlı 3 şüpheli kasada bulunan paraları alarak kaçtı.  Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde 21.00 sıralarında meydana geldi.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de bir süpermarket zincirinin bayisine giren yüzü maskeli, silahlı 3 şüpheli kasada bulunan paraları alarak kaçtı.

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli ve elinde silah olan 3 şüpheli bir süpermarket zincirinin caddede bulunan bayisine girdi. Market çalışanına silah doğrultan şüpheliler kasada bulunan bir miktar parayı alarak, buradan hızla uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler markette inceleme yaptı. Marketin kamera kayıtlarını da inceleyen polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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