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Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 08:07 | Son Güncelleme

Kazada 16 yaşındaki Emir A. yaşamını kaybetti, 15 yaşındaki M.G. yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Sunal Caddesi'nde Emir A'nın (16) kullandığı belirtilen 34 JL 2935 plakalı motosiklet devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Emir A. hayatını kaybetti, motosikletteki M. G. (15) ise yaralandı.

Emir A'nın cenazesi Bahçelievler Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, M.G. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıBahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza Motosiklet polis

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