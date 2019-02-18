Bahçelievler’de mühürlenen bina havadan görüntülendi

İstanbul Bahçelievler’de bulunan zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürlediği bina havadan görüntülendi.
İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitede sabah saatlerinde yıkılma tehlikesine karşı mühürleme hareketliliği yaşandı. Yıkılma tehlikesi olan ve bir süredir tahliyesi konusunda yasal işlemlerin sürdüğü sitenin bir bloğuna zabıta ekipleri gelerek boşatılan daire ve dükkanlarda mühürleme işlemi uygulamıştı. Ekipler henüz dairelerini boşaltmayan apartman sakinlerine de kısa bir süre vermişti.
Ekiplerin mühürleme işlemi gerçekleştirdiği bina havadan görüntülendi.
Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber
Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum