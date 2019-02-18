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Bahçelievler’de mühürlenen bina havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de bulunan zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürlediği bina havadan görüntülendi.İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitede sabah saatlerinde yıkılma tehlikesine karşı mühürleme hareketliliği yaşandı.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürlediği bina havadan görüntülendi.
İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitede sabah saatlerinde yıkılma tehlikesine karşı mühürleme hareketliliği yaşandı. Yıkılma tehlikesi olan ve bir süredir tahliyesi konusunda yasal işlemlerin sürdüğü sitenin bir bloğuna zabıta ekipleri gelerek boşatılan daire ve dükkanlarda mühürleme işlemi uygulamıştı. Ekipler henüz dairelerini boşaltmayan apartman sakinlerine de kısa bir süre vermişti.
Ekiplerin mühürleme işlemi gerçekleştirdiği bina havadan görüntülendi.

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