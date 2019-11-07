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Bahçelievler’de okuldan dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir okuldan dizüstü bilgisayar çalan maskeli hırsızlar yakalandı.Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı 15 Eylül’de Yenibosna’da bir ilkokulda meydana geldi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir okuldan dizüstü bilgisayar çalan maskeli hırsızlar yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı 15 Eylül’de Yenibosna’da bir ilkokulda meydana geldi. Akşam saatlerinde okula giren maskeli 3 şüpheli, okula girdikten sonra koridorda dolaşarak kapılarını levye ile açtıkları sınıflara girdi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okuldan 12 ayrı dizüstü bilgisayarı çalıp kayıplara karışan zanlıların peşine düştü. Zanlıların bıraktıkları parmak izlerinden ve güvenlik kameralara takılan eşkallerinden kimliklerini tespit eden polis, B.A., D.B. ve C.B. adlı yaşı 18’den küçük 3 şüpheliyi 28 Ekim’de yakalayarak gözaltına aldı. C.B., B.A. ve D.B.’nın aynı ilçede 3 ayrı okuldan hırsızlık konularının da failleri oldukları belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan hırsızlık anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başlarında kapüşon takıp yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, okul koridorlarındaki sınıfların kapılarını zorladığı görülüyor. Bir şüphelinin ise elindeki demir levye göze çarparken, girdikleri sınıftan dizüstü bilgisayarı dışarıya çıkardıkları görüntülerde yer alıyor.

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