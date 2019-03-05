HABER

Bahçelievler’de öldürülen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de evlerinde vahşice öldürülen anne-kızın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Bahçelievler’de önceki gün akşam saatlerinde oturdukları eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, anne Kezban Ercan (82) ve kızı Ayşe Solmaz (52) boğularak öldürülmüştü.

Bahçelievler’de öldürülen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler’de evlerinde vahşice öldürülen anne-kızın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Bahçelievler’de önceki gün akşam saatlerinde oturdukları eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, anne Kezban Ercan (82) ve kızı Ayşe Solmaz (52) boğularak öldürülmüştü. Ayşe Solmaz’ın eşi İsmail Solmaz’ın anne kızdan haber alamaması üzerine eve geldiğinde korkunç olay ortaya çıkmıştı. Adli Tıp Kurumda işlemleri tamamlanan anne -kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Yenibosna Aksa Camii’nde yapılan cenaze törenine anne-kızın akrabaları ve sevenleri katıldı. Omuzlara alınan naaşlar sırasıyla cenaze aracına konuldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızın naaşı Hadımköy Çakmaklı Mezarlığında defnedildi.

Bahçelievler’de öldürülen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltıDenizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı
Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanına FETÖ'den hapisTicaret ve Sanayi Odası eski başkanına FETÖ'den hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.