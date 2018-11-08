BAHÇELİEVLER'DE ÖLDÜRÜLEN LİSELİ MERT CAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak yürüdüğü sırada arkasından gelen okul arkadaşı M.K. tarafından pompalı tüfekle öldürülen Mert Can Karagöz için ikindi vakti Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karagöz, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından detaylar

-Genel ve detaylar

