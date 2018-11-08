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Bahçelievler'de öldürülen liseli Mert Can son yolculuğuna uğurlandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün son yolculuğuna uğurlandı.

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak yürüdüğü sırada arkasından gelen okul arkadaşı M.K. tarafından pompalı tüfekle öldürülen Mert Can Karagöz için ikindi vakti Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karagöz, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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