Bahçelievler'de öldürülen liseli Mert Can son yolculuğuna uğurlandı

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Mert Can Karagöz, sevenleri tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler'de dün 16.00 sıralarında okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen 15 yaşındaki Mert Can Karagöz, Şirinevler Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mert Can Karagöz'ün babası Nihat, annesi Nurgüzel, ağabeyi Anıl, ablası Buse Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda okul arkadaşı ve futbol oynadığı takım arkadaşları katıldı. İkindi ezanının okunmasının ardından Karagöz için cami bahçesinde cenaze namazı kılındı. Mert Can'ın ailesinin oldukça üzgün olduğu görülürken, annesi Nurgüzel Karagöz tabut başında dakikalarca gözyaşı döktü. Namaz sonrası Karagöz'ün cenazesi sevenleri tarafından omuzlanarak cenaze arabasına konuldu. Gözyaşları arasında araca konulan Karagöz'ün cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece'deki Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.