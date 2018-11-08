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Bahçelievler'de öldürülen liseli Mert Can son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Mert Can Karagöz, sevenleri tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.  Bahçelievler'de dün 16.00 sıralarında okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen 15 yaşındaki Mert Can Karagöz, Şirinevler Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Mert Can Karagöz, sevenleri tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Bahçelievler'de dün 16.00 sıralarında okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen 15 yaşındaki Mert Can Karagöz, Şirinevler Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mert Can Karagöz'ün babası Nihat, annesi Nurgüzel, ağabeyi Anıl, ablası Buse Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda okul arkadaşı ve futbol oynadığı takım arkadaşları katıldı. İkindi ezanının okunmasının ardından Karagöz için cami bahçesinde cenaze namazı kılındı. Mert Can'ın ailesinin oldukça üzgün olduğu görülürken, annesi Nurgüzel Karagöz tabut başında dakikalarca gözyaşı döktü. Namaz sonrası Karagöz'ün cenazesi sevenleri tarafından omuzlanarak cenaze arabasına konuldu. Gözyaşları arasında araca konulan Karagöz'ün cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece'deki Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.

"MERTCAN'I OKUL ÇIKIŞI TAKİP ETMİŞ"
Cenazeye gelen Mert Can'ın yakın arkadaşı, “Bunlar bir hafta önce birbirlerine omuz atmış. Kantinde oluyor bu olay. Daha sonra biz M. K.'nin yanına gittik. İkisini barıştırdık. Konuyu kapattık. Sonra M.K. denen çocuk üç gün önce evden kaçmış. Parasını biriktirerek bir tüfek almış. Cinayeti işleyebilmek için cesaret hapı kullanmış. Sonra da Mert Can'ı okul çıkışı takip etmiş ve olayı gerçekleştirmiş" dedi.

"BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKALARINKİ YANMASIN"
Mert Can'ın amcası Zihni Karagöz ise, “ Bu bize yapılır mı? Bizim ailemiz iki günden beri ne halde, gelin görün. Buna bir el atmaları lazım. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın" dedi.

(FOTOĞRAF)

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