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Bahçelievler'de öldürülen liseli Mert Can'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA ) BAHÇELİEVLER'de  pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.  Dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak yürüdüğü sırada arkasından gelen okul arkadaşı M.K.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA ) BAHÇELİEVLER'de pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak yürüdüğü sırada arkasından gelen okul arkadaşı M.K. tarafından pompalı tüfekle öldürülen Mert Can Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. 15 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Karagöz'ün cenazesi ikindi vakti Şirinevler Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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