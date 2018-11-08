Bahçelievler'de öldürülen liseli Mert Can'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA ) BAHÇELİEVLER'de pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak yürüdüğü sırada arkasından gelen okul arkadaşı M.K. tarafından pompalı tüfekle öldürülen Mert Can Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. 15 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Karagöz'ün cenazesi ikindi vakti Şirinevler Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'
İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar
Yunanistan'da din görevlileri memurluktan çıkarılacak
Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
AK Parti'de nakit yasağı!
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum