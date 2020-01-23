Bahçelievler'de "otomobilden hırsızlık" şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-18 Ocak'ta meydana gelen 3 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Necmettin A'yı (33) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından 19 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin park halindeki aracın etrafında dolaştığı ardından aracın kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

