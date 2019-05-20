Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya düzenlenen operasyonda satışa hazır bin şişe sahte parfüm ve parfüm ham maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda imalathane olarak kullanılan bodrum katında satışa bin şişe satışa hazır sahte parfüm, 8752 boş parfüm şişesi, 400 litre parfüm üretiminde kullanılan kimyasal sıvı, paketleme ve dolum makineleri ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

