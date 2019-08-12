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Bahçelievler'de silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de durdurulan bir otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 6 Ağustos'ta Kocasinan Mahalllesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek buldu. Araçtaki Beyhan K. (53) ile Ömer A. (47) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beyhan K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Ömer A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Bahçelievler Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri silah kaçakçılığı

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