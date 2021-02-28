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Bahçelievler’de silahla oyun kanlı bitti

28.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler’de 13 yaşındaki bir çocuk evde silahla oyun oynadığı sırada silah ateş aldı.

Bahçelievler’de 13 yaşındaki bir çocuk evde silahla oyun oynadığı sırada silah ateş aldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay, Bahçelievler Kayalar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında oturan polis memurunun 13 yaşındaki kızı E.Ü., silahla oynağı sırada tabanca ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan E.Ü., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen E.Ü., ameliyata alındı. Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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