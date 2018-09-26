BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI 

Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de, aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen iki grup arasındaki kavgada silahlar ateşlendi. Olayda, borçlu olduğu öne sürülen Ramazan İ. ve Uğur İ. ile sokakta seyyar satıcılık yapan Ramazan A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Yayla Camii'nin önünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, adları öğrenilemeyen silahlı 3 kişi, kendilerine borcu olan kişilerle görüşmek için caminin önüne geldi. Alacaklılar ile borçlular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olayda silah kullanıldı. Alacaklı gruptan bir kişinin üzerinde taşıdığı silahı ateşlemesi üzerine, karşı gruptan İdris İ. ve Uğur İ. kurşunların hedefi oldu. Silahın ateşlendiği sırada sokakta bulunan seyyar meyve satıcısı Ramazan A.'ya ise yerden seken kurşunlar isabet etti. Ramazan A.'nın seyyar tezgahındaki meyvelerin de seken kurşunların isabet etmesi sonucu parçalandığı görüldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis, şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme ekipler, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda bş kovan bulundu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

