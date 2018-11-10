Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri olaya müdahale eden polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Taraflara müdahale eden polis memurlarından biri ve kavgaya karışan iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Yaralı polis, sağlık ekiplerince Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi.
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Bakan istifasını duyurdu!
Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Kötü haber geldi: 25 asker yaralı, 7 asker aranıyor
Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum