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Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 01:27 | Son Güncelleme

Şirinevler'de kavga eden kişilere müdahale eden polis memurlarından biri ile olaya karışan şüphelilerden ikisi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Kavga eden şüphelilerden 8'ini gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri olaya müdahale eden polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taraflara müdahale eden polis memurlarından biri ve kavgaya karışan iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Yaralı polis, sağlık ekiplerince Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi.

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