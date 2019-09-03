Bahçelievler'de silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kafeye silahla ateş açarak 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos'ta Kocasinan Mahallesi'ndeki bir kafeye açılan ateşte iş yeri sahipleri İsa T. ve Musa T. ile müşteri Samet Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli Vedat A. (25) olayda kullandığı değerlendirilen silahla 31 Ağustos'ta Merkez Mahallesi'ndeki bir otoparkta, Ali U. (18), Burak T. (22), Mahir K. (23), Osman Ş. (29) 1 Eylül'de Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir adresin bodrum katında yakalandı.

Araştırmada silahlı saldırı olayından 1 saat önce iş yeri sahibinin akrabası Emirhan T. ile şüphelilerin arasında kavga çıktığı, şüphelilerin iş yerine bu sebepten silahlı saldırı düzenlediği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ali U'nun 5 farklı suçtan hakkında aranmasının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vedat A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.

