Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı (1)

Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de bir kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

