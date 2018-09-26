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Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de bir kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı.

Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de bir kişinin silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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