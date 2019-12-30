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  4. Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Olay, saat 15.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem B., sokakta bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.
Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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