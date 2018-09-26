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Bahçelievler'de silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:18 | Son Güncelleme

Saldırgan, 2 kişiyi silahla yaraladı, seken kurşun başka bir vatandaşa da isabet etti

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 2 kişiyi silahla yaralayan saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri seyyar satıcıya da isabet etti.

Ferit Selimpaşa Caddesi, Yayla Camisi önünde meydana gelen olayda kimliği henüz bilinmeyen zanlı, aralarında husumet bulunan 2 kişiyi silahla yaraladı. Seken kurşunlardan biri çevrede seyyar satıcılık yapan bir vatandaşın yaralanmasına da neden oldu.

3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Siahlı yaralama

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