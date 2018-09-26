Bahçelievler'de silahlı yaralama

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 2 kişiyi silahla yaralayan saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri seyyar satıcıya da isabet etti.

Ferit Selimpaşa Caddesi, Yayla Camisi önünde meydana gelen olayda kimliği henüz bilinmeyen zanlı, aralarında husumet bulunan 2 kişiyi silahla yaraladı. Seken kurşunlardan biri çevrede seyyar satıcılık yapan bir vatandaşın yaralanmasına da neden oldu.

3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

