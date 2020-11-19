HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

19.11.2020 02:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Çıkan patlamada 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Meydana gelen korkunç patlamanın görgü tanıklarından biri olan Süleyman Gülşen, “Biz ilk buraya geldiğimiz zaman sadece dumanlar çıkıyordu. Polis ve itfaiye ekipleri binanın bekçisini çağırdılar. Bekçi kapıyı açtığı anda şu gördüğünüz demir kapı bulunduğumuz meydana kadar attı. Büyük bir alev topu meydana geldi. İçeride sadece kapıyı açan gece bekçisi yaralandı. Kafası yarıldı camdan dolayı” dedi.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
İstanbul'da iş yerinde büyük yangınİstanbul'da iş yerinde büyük yangın
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bahçeli'den Alaattin Çakıcı paylaşımı!

Bahçeli'den Alaattin Çakıcı paylaşımı!

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

İstanbul'da iş yerinde büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da iş yerinde büyük yangın

Bursa'da kayıp alzheimer hastası 4 saat sonra ormanda bulundu

Bursa'da kayıp alzheimer hastası 4 saat sonra ormanda bulundu

Kocaeli’de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Kocaeli’de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır’da 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Acı haberi Diyarbakır Valisi verdi! 1 askerimiz şehit düştü

Diyarbakır'dan acı haber! 1 askerimiz şehit düştü

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Maskenizi sigara için çıkarmayın' uyarısı

Bakan Koca'dan uyarı: Uyulacağına inanıyoruz

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.