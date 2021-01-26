HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler’de ticari minibüs alevler içinde kaldı

Bahçelievler’de ticari minibüs alevler içinde kaldı

26.01.2021 04:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı.

Bahçelievler’de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde bulunan 42 ECG 10 plakalı ticari minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içerisinde kalan aracı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından ticari minibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu.
Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadıYaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Korkutan rakam! Dünya genelinde toplam vaka 100 milyonu geçti

Korkutan rakam! Dünya genelinde toplam vaka 100 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Adana'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Adana'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.