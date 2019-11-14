HABER

Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı silahlı saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 22:47 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan ünlü bir kafenin önünde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kafenin önüne 3-4 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri belinden çıkardığı silahla kafe ortaklarından olan Yalçın K.'ya ateş açtı. Yalçın K. merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Yaya olarak kaçan saldırganlar kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
Türkiye EURO 2020 finallerindeTürkiye EURO 2020 finallerinde
6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!

Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü kızın babasına saldırdı

Vahşice katledilmişlerdi! Duruşmada ortalık karıştı

Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Gerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.