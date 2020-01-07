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  4. Bahçelievler'de korkutan anlar! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!

Bahçelievler'de korkutan anlar! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Kamyonete malzeme yüklerken rüzgarın uçurduğu çatıyı son anda fark eden kişi, çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. İşte kameralara yansıyan anlarda yaşananlar...

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan uçan parçaların bir kısmı binanın önünde kamyonete malzeme yükleyen 2 çalışanın olduğu yere düştü. Üzerlerine gelen çatıyı fark eden 2 çalışan, kaçarak son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler çatı katına çıkarak inceleme yaptı.

O ANLAR KAMERADA

İki çalışanın çatıdan düşen parçalardan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonete malzeme yükleyen iki çalışandan biri çatıdan gelen sesleri fark edip kafasını yukarı kaldırır kaldırmaz kaçmaya başlıyor. Kamyonet kasasının üzerinde olan diğer çalışan da ani bir hareketle aşağıya atlayarak çatının altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

"HALA UÇMA TEHLİKESİ VAR"

Çatının uçtuğu iş merkezindeki tekstil firmasında yönetici olan İbrahim Çevik o anları anlattı. İki kişinin kıl payı kurtulduğunu ifade eden Çevik, "Bir ses duyduk gürültüyle beraber deprem oluyor zannettik. Arkadaşlar kıl payı kurtuldu. Sonra baktık çatı üzerimize geliyor anında itfaiyeyi aradık. Şu anda çatının hala uçma tehlikesi var. Yarısı uçmuş yarısı bekliyor. Allah'tan can kaybı yok" dedi. (DHA)

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Bahçelievler çatı fırtına istanbul

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