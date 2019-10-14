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Bahçelievler’de velilere afet eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de öğrenci velilerinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla “Afette panik değil bilinç” başlığı altında eğitim verildi.

Bahçelievler’de velilere afet eğitimi

Bahçelievler’de öğrenci velilerinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla “Afette panik değil bilinç” başlığı altında eğitim verildi. Eğitimde 17 Ağustos 1999 depremi sonrası yaşananları izleyen kimi veliler duygusal anlar yaşadı.
Vatandaşlarda afet bilincini oluşturmak amacıyla Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği tarafından öğrenci velilerine eğitim verildi. Bahçelievler Hazım Ersu İlkokulu’nda gerçekleşen eğitimde “Afette panik değil bilinç” başlığı altında afet anında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Çok sayıda velinin katıldığı eğitimde geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8’lik deprem ve artçılarıyla yeniden gündeme gelen deprem anında neler yapılması gerektiği konusu da anlatıldı. Depremin ardından çocuklarını almak için okullara akın eden veliler, bu sefer okulda gerçekleşen eğitimle afetlere karşı bilinçlendirildi.

72 saatin önemine de dikkat çekildi
Eğitimde deprem öncesinde deprem çantasının hazır bulunması gerektiği belirtilirken, veliler, çantanın içerisinde yer alması gerekenler konusunda da bilgilendirildi. Eğitimde ilk 72 saatin önemine de dikkat çekilirken, kimi veliler 17 Ağustos 1999 depreminin görüntülerini izlerken duygusal anlar yaşadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da velilerle bir araya gelerek afet bilincinin önemine dikkat çekti. Eğitim sonunda ise olası depremlere karşı hazırlıklı olunmasına dikkat çekmek amacıyla velilere deprem çantası hediye edildi. Eğitimlerin, ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde verilmesi planlanıyor. Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekipleri, vatandaştan gelen tüm talepleri yerinde inceliyor. Belediye bünyesinde kurulan çağrı merkezi 24 saat esaslı çalışıyor. Deprem zamanı kriz merkezi kurup, ihbarlara en kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Ayrıca, ilçede kentsel dönüşümü hızlandırıcı çalışmalarının başladığı bildirildi.

“Bu gerçekle yaşamasını öğreneceğiz”
Vatandaşlarda afet bilincinin kazandırılması için eğitimlerin devam ettiğine dikkat çeken Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Deprem Türkiye’nin gerçeği bunu kabul etmek lazım ama bu gerçekle yaşamasını öğreneceğiz. Biz tedbirlerimizi alırsak depremsel dönüşümümüzü yaparsak eğitim bazlı dönüşümlerimizi yaparsak hiçbir sorunumuz olmaz. İşte bugün de biz Bahçelievler Belediyesi Kent Meclisi Kadın Konseyi olarak burada annelerimize, velilerimize deprem anında, öncesinde neler yapmaları gerektiğini, deprem çantalarında nelerin olması gerektiğini onları öğretmeye çalışıyoruz. Bahçelievler Belediyesi sivil savunma ekibi ve gönüllü destekçiler eğitimler yapıyorlar. 5.8’lik deprem bir uyarı, bize daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini hatırlattı. Bahçelievler’de herhangi hasarlı bir binamız yok, 8 tane mühürlediğimiz geçici olarak emniyet açısından mühürlediğimiz yer var. Onun haricinde hiçbir yer yok” dedi.

“Eğitimlerin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması lazım”
Deprem anında bilinçli davranmanın önemine dikkat çeken ve öğrendiklerini çevresiyle paylaşacağını ifade eden öğrenci velisi Şaziye Aktaş ise, “Gerçekten bu eğitimler yararlı, teşekkür ediyorum. Depremde ne yapılması gerektiğini çocuklara tek tek anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Eğitimlerin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması lazım, herkesin bu bilgileri bilmesi lazım” diye konuştu.

Bahçelievler’de velilere afet eğitimi

Bahçelievler’de velilere afet eğitimi

Bahçelievler’de velilere afet eğitimi

Bahçelievler’de velilere afet eğitimi

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