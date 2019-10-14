Bahçelievler’de velilere afet eğitimi

Bahçelievler’de öğrenci velilerinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla “Afette panik değil bilinç” başlığı altında eğitim verildi. Eğitimde 17 Ağustos 1999 depremi sonrası yaşananları izleyen kimi veliler duygusal anlar yaşadı.

Vatandaşlarda afet bilincini oluşturmak amacıyla Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği tarafından öğrenci velilerine eğitim verildi. Bahçelievler Hazım Ersu İlkokulu’nda gerçekleşen eğitimde “Afette panik değil bilinç” başlığı altında afet anında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Çok sayıda velinin katıldığı eğitimde geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8’lik deprem ve artçılarıyla yeniden gündeme gelen deprem anında neler yapılması gerektiği konusu da anlatıldı. Depremin ardından çocuklarını almak için okullara akın eden veliler, bu sefer okulda gerçekleşen eğitimle afetlere karşı bilinçlendirildi.

72 saatin önemine de dikkat çekildi

Eğitimde deprem öncesinde deprem çantasının hazır bulunması gerektiği belirtilirken, veliler, çantanın içerisinde yer alması gerekenler konusunda da bilgilendirildi. Eğitimde ilk 72 saatin önemine de dikkat çekilirken, kimi veliler 17 Ağustos 1999 depreminin görüntülerini izlerken duygusal anlar yaşadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da velilerle bir araya gelerek afet bilincinin önemine dikkat çekti. Eğitim sonunda ise olası depremlere karşı hazırlıklı olunmasına dikkat çekmek amacıyla velilere deprem çantası hediye edildi. Eğitimlerin, ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde verilmesi planlanıyor. Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekipleri, vatandaştan gelen tüm talepleri yerinde inceliyor. Belediye bünyesinde kurulan çağrı merkezi 24 saat esaslı çalışıyor. Deprem zamanı kriz merkezi kurup, ihbarlara en kısa sürede müdahale amaçlanıyor. Ayrıca, ilçede kentsel dönüşümü hızlandırıcı çalışmalarının başladığı bildirildi.