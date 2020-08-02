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Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 22:58 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de dün gece daha önceden yıkım kararı bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında halı asmaya çıktığı öğrenilen 1 kişi, beton parçalarıyla beraber düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan daire sahibinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Zabıta ekipleri, yıkım kararı bulunan binada halen kullanıldığı tespit edilen bir daire ile kahvehaneyi tahliye ederek mühürledi.

Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 ölü

Olay, Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi 19. Sokakta dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olduğu öğrenilen ve bir süre önce de boşaltılan 6 katlı bir binanın üçüncü katında oturan Erdoğan Kordon'un halı asmak için çıktığı balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

BETON PARÇALARIYLA BİRLİKTE BAHÇEYE DÜŞTÜ

Beton parçalarıyla beraber bahçeye düşen Erdoğan Kordon, ağır yaralandı. Gürültüye evlerinden çıkan mahalle sakinleri, komşularına yardıma giderken bir yandan da durumu polis bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erdoğan Kordon'u düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de sokakta önlem aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, Kordon'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Kordon'u hastaneye kaldırdı. Erdoğan Kordon'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ZABITA BİNA İLE KAHVEHANEYİ MÜHÜRLEDİ

Bahçelievler Belediyesi zabıta ile polis ekipleri, daha önce boşaltılan binada oturan bir daire ile kahvehaneyi tahliye etti. Daha önceden yıkım kararı bulunan binada çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü. Tahliye işlemlerinin ardından zabıta ekipleri, bina ve kahvehanenin kapısını mühürledi. Ekipler, binanın çevresini de demir bariyerlerle çevirdi. (DHA)

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