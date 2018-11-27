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Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı.

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Bahçelievler'deki dehşet anları kameradaBahçelievler'deki dehşet anları kameradaBahçelievler'deki dehşet anları kameradaBahçelievler'deki dehşet anları kamerada

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