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BAHÇELİEVLER'DEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

  BAHÇELİEVLER'DE BİR İŞYERİNDE TÜP PATLADI 1 YARALI  Haber-Kamera Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ  İstanbul DHA Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı.

BAHÇELİEVLER'DE BİR İŞYERİNDE TÜP PATLADI 1 YARALI

Haber-Kamera Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ İstanbul DHA
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EK GÖRÜNTÜLER

-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Alev alev yanması
-Vatandaşların söndürmesi

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntüler

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