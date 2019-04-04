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 -  BAHÇELİEVLER'DEKİ KADIN CİNAYETİ: 1 KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Haber -Kamera : Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikâyetçi oldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı. Polis yürüttüğü soruşturmada 1 kişiyi gözaltına aldı.

"ÇOK VAHŞİCE"
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntü
-Olayın yaşandığı daireden görüntü
-Vatandaşlar ile röportaj
-Adli tıptan görüntü
-Diğer detaylar
04.04.2019 - 14.37 Haber Kodu : 190404114_

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