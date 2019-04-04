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Bahçelievler'deki kadın cinayetinin detayları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:42 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA-BAHÇELİEVLER'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesedinin Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'ye ait olduğu öğrenilirken, yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA-BAHÇELİEVLER'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesedinin Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'ye ait olduğu öğrenilirken, yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zivar G. R.'nin kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu bir kişi Fatih'te gözaltına alındı. Polisin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bulunan cesedin 25 yaşındaki Afganistan Uyruklu Najıa Arabzai'ye ait olduğu tespit edildi. Arabzai'nin 30 Mart tarihinde belirtilen adreste boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G. R.'nin 30 Mart günü saat 20.00 sıralarında büyük bir valizle olay yerine taksiyle geldiği belirlendi. Taksiciyle irtibata geçen ekipler taksicinin şüpheliyi Zeytinburnu'ndan aldığını öğrenerek, harekete geçti. Ekipler şüpheli Zivar G. R.'nin belirlenen adresteki dairede eşiyle kaldığını tespit ederek, 30 Mart günü evden büyük bir valizle ayrıldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G. R. saat 16.45 te Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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