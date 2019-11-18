Bahçelievler'deki kapkaç zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir çocuğun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım 19.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi'nde yaşı küçük M.K'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, şüpheli Mustafa Y'yi (24) Çavuşpaşa Caddesi'ndeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 4 evden hırsızlık, 3 iş yerinden hırsızlık, 3 kasten yaralama, 3 kapkaç, 2 uyuşturucu madde kullanmak ve tehdit suçlarından toplam 17 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin bir binanın önünde oturan çocuklara yaklaştığı ve çocuklardan birinin elindeki cep telefonunu alarak kaçtığı anlar görülüyor.
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