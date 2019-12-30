Bahçelievler'deki telefon hırsızları kamerada 

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- BAHÇELİEVLER'de bir telefon mağazasına müşteri gibi giren iki kadın 18 bin TL değerindeki iki telefonu vitrinden çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede 20 yıllık esnaf olan Mehmet Erdem kilitli olan vitrini açıp içindeki bir telefonu müşterisine gösterdi. Bu sırada mağaza önünde bekleyen iki kadın vitrinin kilitli olmadığını görünce içeri girdi. Kadınlardan biri müşteri gibi bazı ürünlerle ilgili sorular sorup Mehmet Erdem ve diğer çalışanları meşgul etmeye çalıştı. Bu sırada da vitrin önünde bekleyen diğer kadın kilidi açık olan vitrinin camını aralayıp telefonlardan birini aldı. Telefonu çalan kadın diğer kadının yanına giderek bir süre bir şeyler konuştuktan sonra tekrar vitrine yöneldi. Müşteri taklidi yapan kadın mağaza çalışanlarını bir kez daha meşgul edince vitrin önünde bekleyen kadın tekrar camı aralayarak ikinci telefonu da montunun cebine soktu. Daha sonra iki arkadaş mağazadan çıkıp farklı yönlere doğru uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.