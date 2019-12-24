HABER

Bahçeli:"Kanal İstanbul Projesi’nin ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Bahçeli:"Kanal İstanbul Projesi’nin ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir."

Bahçeli:"Kanal İstanbul Projesi’nin ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir."

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğundaAK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda
Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi! Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Diğer Haberler
MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Kormaz ve yönetimi istifa etti

MHP'de toplu istifa

Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!

Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!

Son dakika: Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki davada yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki davada yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü!

Sözcü Kalın, O'Brien ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.