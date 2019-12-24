Bahçeli:"Kanal İstanbul Projesi’nin ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir."

Bah\u00e7eli:"Kanal \u0130stanbul Projesi\u2019nin ABD donanmas\u0131n\u0131n Karadeniz\u2019e \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n ve yerle\u015fmesinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7mak i\u00e7in haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyenler sadece yalanc\u0131 de\u011fil, ayn\u0131 zamanda m\u00fcfteridir." Rus hokeyciler y\u00fcrek hoplatt\u0131: Hepiniz bunu bekliyordunuz!AK Parti'li Kaya: \u0130zmirliler ya\u011fmur alt\u0131nda su kuyru\u011funda, bunlar ihale kuyru\u011fundaBakan Kurum'dan \u0130BB'ye 'Kanal \u0130stanbul' tepkisi!