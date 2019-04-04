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Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bilecik’in Söğüt ilçesinde seçimleri kazanan Cumhur İttifakı adayı MHP’li İsmet Sever mazbatasını alarak görece başladı.31 Mart Mahalli İdareler seçiminde 9 bin 187 seçmenin bulunduğu Osmanlı Devletin kurulduğu Söğüt’te oylar 29 sandıkta kullanıldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde seçimleri kazanan Cumhur İttifakı adayı MHP’li İsmet Sever mazbatasını alarak görece başladı.
31 Mart Mahalli İdareler seçiminde 9 bin 187 seçmenin bulunduğu Osmanlı Devletin kurulduğu Söğüt’te oylar 29 sandıkta kullanıldı. Cumhur İttifakı adayı MHP’li İsmet Sever 4 bin 252 oy alarak Söğüt Belediye Başkanı oldu. En yakın rakibi mevcut başkan ve Millet İttifakı adayı İYİ Partili Halil Aydoğdu 3 bin 196 oyda kaldı, 307 oy da geçersiz sayıldı. Böylece MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçmiş oldu.

Mazbatası alarak göreve başladı
Söğüt Belediye Başkanı olan İsmet Sever, Söğüt Adliyesine giderek Söğüt İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yunus Emre Malak’ın elinden mazbatasını aldı. Burada kısa bir açıklama yapan Sever, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin imzalarıyla Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı oldum. Çok şükür onlara Allah onlara uzun ömürler versin. Allah milletimize zeval vermesin, Allah’ıma hamdolsun ki il teşkilatımızın, ilçe teşkilatımızın ve sizlerin verdiği desteklerle cefakâr kadın kollarımızın ve partililerimizin verdiği desteklerle bu zafere ulaştık. Hepinizden Allah razı olsun. Bundan sonra hak, hukuk çerçevesinde, adalet çerçevesinde sizlere hizmet etmeye çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Öte yandan mevcut Belediye Başkanı Halil Aydoğdu MHP’den belediye başkanı seçilmiş, daha sonra istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti

Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti
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