"Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama memnuniyet verici"

"Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma, biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanının devam ediyor olması, bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bir tarafta Münbiç yol haritasını uygularken öbür tarafta YPG ve PYD'ye her tür silah desteğinin, finans desteğinin, siyasi desteğin, medya desteğinin verilmeye devam edilmesi kabul edilemez. PYD ve YPG'ye verilen her destek, doğrudan ya da dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destek demektir. Bu hususu göz ardı etmeden ilerleyeceğimiz yolu birlikte tespit etmemiz ve bu çalışmaları yürütmemiz önem arz ediyor."

Her an, her yerde, her şeyin olabileceğini vurgulayan Kalın, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın çok net talimatının olduğunu, ilgili birimlerimizin de bu konuda son derece profesyonel çalışmalar yaptığını ifade edeyim. Daha önce Kosova'da, başka yerlerde olduğu gibi benzer operasyonlar olabilir. FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin. Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler." dedi.

- "Cumhurbaşkanımızın çeşitli devlet başkanları ile görüşmeleri olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmesinin olup olmayacağı yönündeki soruya Kalın, "Amerika ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın çeşitli devlet başkanları ile görüşmeleri olacak, çeşitli programlara katılacak. Programın akışı netleştikçe sizlerle paylaşırız. Kesinleşenler, kesinleşmeyenler var." cevabını verdi.

- "Açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz"

Yerel seçimlerde ittifak çalışmalarına ilişkin soru üzerine, Cumhur İttifakı'nın Türk siyasetine katkı sunduğunu ifade eden Kalın, bu ruhun muhafaza edilmesinin yerel seçimlerde de önem arz ettiğini söyledi.