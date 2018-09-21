Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama memnuniyet verici. İttifakın ruhuna sadık bir şekilde seçimlere doğru planlar yaptıklarını göstermesi açısından bu açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde İdlib'de bulunan gözlem noktalarının artırılması yönünde bir planı olup olmadığına yönelik soru üzerine Kalın, İdlib'de 12 askeri gözlem noktasının olduğunu, bu gözlem noktalarının takviye edilmesi, güçlendirilmesi, ihtiyaçların karşılanması konusundaki faaliyetlerin devam ettiğini söyledi. Bu gözlem noktalarının İdlib'e muhtemel saldırıları önleyen en önemli güvence olduğunu vurgulayan Kalın, "Sayı ile ilgili değil ama takviye noktasında gerekli adımlar bugüne kadar atıldığı gibi bundan sonra da atılmaya devam edecek." diye konuştu.

- "Hedeflere ulaşmak için gereken bütün adımlar atılacak" İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgede grupların pasifize edilmesine yönelik MİT'in Rus istihbaratı ile yaptığı çalışmanın detaylarının sorulması üzerine Kalın, mutabakat öncesinde de teknik heyetlerin bu konuyu çalıştıklarını, o mutabakatla yeni bir talimat çerçevesinin ortaya çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şöyle devam etti: "Milli İstihbarat Teşkilatımız sahada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ılımlı muhalifler ve Ruslarla da koordinasyon halinde çalışmayı yürütüyorlar. Operasyonel detayları şu anda vermem mümkün değil ama mutabakatta ortaya konan hedeflere ulaşmak için gereken bütün adımlar atılacak. Bunun yolu ikna olur, pasifize etmek olur, başka yöntemler olur. Çünkü biz ne o bölgede ne kendi sınırımızda herhangi bir terör unsurunun bulunmasına asla müsaade etmeyiz. Bunun için gereken şeyleri bugüne kadar nasıl Afrin'de, Cerablus'ta ve başka yerlerde yaptıysak bundan sonra da yaparız. Orada bizim amacımız sivilleri korumak, mevcut İdlib çatışmasızlık bölgesi sınırını muhafaza etmek, ılımlı muhalifleri korumak ve onların siyasi süreç içerisinde kalmaya devam etmesini sağlamak."

- "Güçlerini kırmaya dönük adımlar kabul edilemez" Bir tarafta devam eden bir siyasi sürecin varlığına işaret eden Kalın, ılımlı Suriye muhalefetinin korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesinin önem arz ettiğini kaydetti. Masaya kimin oturacağını sahadaki gelişmelerin belirlediğine dikkati çeken Kalın, "Onları yok sayan ya da terörle mücadele bahanesiyle, adı altında, onları ortadan kaldırmaya, güçlerini kırmaya dönük adımların kabul edilemez olduğunu zaten ifade ettik." diye konuştu. İdlib Mutabakatı ile bir tarafta siyasi bir krizin önlendiğinin, diğer tarafta da devam eden siyasi süreçlerin önünün tıkanmasının engellendiğinin altını çizen Kalın, şu ana kadar ılımlı muhaliflerden gelen açıklamaların olumlu olduğunu ifade etti. Bunun, ılımlı muhaliflerin siyasi sürece katılma şevkini de artırdığına işaret eden Kalın, Türkiye'nin bu çerçevede ilerlemeye devam edeceğini söyledi. - "Ciddi bir endişe kaynağı" Münbiç ile ilgili çalışmanın yol haritası çerçevesinde birkaç aydır devam ettiğini bildiren Kalın, "Bizim arkadaşlarımızın sahadan aldığı bilgiler, sürecin, belki arzu edilen düzeyde olmamakla beraber biraz yavaş ilerlediği şeklinde. Bunu takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

YPG/PKK unsurlarının tamamen çekilmesi ve Fırat'ın doğusuna geçmeleri konusundaki çalışmaların devam ettiğini açıklayan Kalın, şöyle devam etti: "Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma, biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanının devam ediyor olması, bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bir tarafta Münbiç yol haritasını uygularken öbür tarafta YPG ve PYD'ye her tür silah desteğinin, finans desteğinin, siyasi desteğin, medya desteğinin verilmeye devam edilmesi kabul edilemez. PYD ve YPG'ye verilen her destek, doğrudan ya da dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destek demektir. Bu hususu göz ardı etmeden ilerleyeceğimiz yolu birlikte tespit etmemiz ve bu çalışmaları yürütmemiz önem arz ediyor." Kalın, YPG ve PYD konusunda Türkiye'nin hassasiyeti ve pozisyonun son derece net olduğunu vurguladı. - "FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda herhangi bir gelişme yaşanmasının beklenip beklenmediğine yönelik bir soruya Kalın, "Bu Amerika olur, başka yerler olur, FETÖ'nün yuvalandığı başka ülkeler olabilir, başka bölgeler olabilir, buralara dönük de ilgili birimlerimizin, kurumlarımızın operasyonları hiç ara vermeden devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler." karşılığını verdi.

Her an, her yerde, her şeyin olabileceğini vurgulayan Kalın, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın çok net talimatının olduğunu, ilgili birimlerimizin de bu konuda son derece profesyonel çalışmalar yaptığını ifade edeyim. Daha önce Kosova'da, başka yerlerde olduğu gibi benzer operasyonlar olabilir. FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin. Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler." dedi. - "Cumhurbaşkanımızın çeşitli devlet başkanları ile görüşmeleri olacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmesinin olup olmayacağı yönündeki soruya Kalın, "Amerika ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın çeşitli devlet başkanları ile görüşmeleri olacak, çeşitli programlara katılacak. Programın akışı netleştikçe sizlerle paylaşırız. Kesinleşenler, kesinleşmeyenler var." cevabını verdi. - "Açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz" Yerel seçimlerde ittifak çalışmalarına ilişkin soru üzerine, Cumhur İttifakı'nın Türk siyasetine katkı sunduğunu ifade eden Kalın, bu ruhun muhafaza edilmesinin yerel seçimlerde de önem arz ettiğini söyledi.

Kalın, bunun detaylarını Başkan Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla kurmaylarıyla çalışacağını bu nedenle bu konuyu parti tarafına bırakmak istediğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayacakları yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Kalın, "Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama memnuniyet verici. İttifakın ruhuna sadık bir şekilde seçimlere doğru planlar yaptıklarını göstermesi açısından bu açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine Kalın, bu görüşmelerin her an olabileceğini ama Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesine iki gün kaldığını, bugün AK Parti MKYK toplantısı olduğunu, Erdoğan'ın yarın İstanbul'da TEKNOFEST programına katılacağını kaydetti. Kalın, "Muhtemelen ABD dönüşü tekrar böyle bir gündemimiz olabilir." dedi. İstanbul'da devam eden TEKNOFEST'e ilişkin de Kalın, "Türkiye'nin genç, dinamik, dünyaya açık potansiyelini gösteren çok güzel çalışmaları orada sergileme imkanı buldu arkadaşlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kalın, Türkiye'nin ne kadar çok yönlü, derinliği olan bir ülke olduğunu göstermesi açısından bilim, teknoloji, savunma sanayi ve diğer alanlarda ülkenin potansiyelini ortaya koyan TEKNOFEST programının hayırlara vesile olmasını diledi. - "Sayın Bahçeli'nin görüşünü saygıyla karşılıyoruz" Katar Şeyhi'nin Türkiye'ye hediye ettiği uçakla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye Cumhuriyeti hibe kabul etmez" sözlerinin hatırlatılması üzerine Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda Tahran dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Uçakla ilgili Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütçesinden çıkan bir lira bile söz konusu olmadığının altını çizen Kalın, şunları söyledi: "Alınan uçak kimsenin şahsi malı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçak filosu envanterine konmuş bir uçaktır. Türkiye ve Katar arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bunun üzerinden yeni siyasi polemikler üretmeye gerek yok. Sayın Bahçeli'nin görüşünü saygıyla karşılıyoruz elbette. Türkiye Cumhuriyeti envanterine girmiş bir uçaktır. Diğer uçaklar nasıl hizmet ediyorsa veya devletin envanterindeki diğer unsurlar nasıl hizmet ediyorsa o da o şekilde hizmet edecektir."

Bir gazetecinin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program'a atıfta bulunarak, "Kıdem tazminatı fonu kurulacak mı, tasarruf tedbirleri çerçevesinde sosyal yardımlar kesilecek mi?" sorusu üzerine ise Kalın, "Kıdem tazminatıyla ilgili yeni bir çalışmadan öyle bir netice çıkarmadım. Sizin farklı bir değerlendirmeniz ya da yeni bir okumanız varsa onu bilemem. Sosyal yardımların kesilmesi şeklinde bir formülasyon yok ama genel manada dengelenme, disiplin ve değişim ilkeleri çerçevesinde ekonomik yeniden yapılandırmanın birçok alana uygulanacağını, kamunun alacağı tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu ilkelerin hayata geçirileceğini ifade etmek isterim." dedi. İdlib Mutabakatı çerçevesinde takvimin nasıl işleyeceği ve silahların toplatılması için son tarihin ne olacağının sorulması üzerine de Kalın, şu değerlendirmeyi yaptı: "15 Ekim'i, biz Pazartesi günü Soçi'deki görüşmede kendimize son tarih olarak koyduk. Çalışmalar da bu çerçevede devam ediyor. Ucu açık bir şey olmasın, tarihi, takvimi belli olsun dendiği için iki liderin talimatıyla bu metin yazıldı. Biz de oradaydık. 15 Ekim tarihi oraya eklendi. Sahadaki operasyonel çalışmalar, şu anda devam ediyor. Biz Türkiye olarak, üzerimize düşeni yapacağız amacımız orada bu mutabakatı ihlal edecek hiçbir uygulamaya izin vermemek. Biz bu mutabakata sadığız bunu da hayata geçirmek için gerekli adımları atacağız.