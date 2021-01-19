Bahçeli'nin gazetecilere yönelik sözlerine tepkiler

RSF ise Bahçeli'nin sözlerini "çok tehlikeli, ciddi bir sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar Gazetesi köşe yazarları Elif Çakır, Taha Akyol ve Yıldıray Oğur'u hedef alan sözleri, gazeteciler ve gazetecilik meslek örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

MHP lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve iki gazetecinin uğradığı saldırıların ardından partisine yönelik eleştirilere yanıt verirken, Elif Çakır, Taha Akyol ve Yıldıray Oğur'u "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları" ve "sahte gazeteciler" olarak nitelendirmişti.

Gazeteci Taha Akyol, MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine, Karar Gazetesi'ndeki "Örnek bir milliyetçi" başlıklı köşe yazısında, "milliyetçiliği şiddet seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır" sözleri ile yanıt verdi.

Yazısında Selçuklu tarihi konusundaki uzman isimlerden Prof. Dr. Osman Turan'ı anlatan Akyol, "milliyetçiliğin particiliğe indirgenmesi"nin sakıncalarına işaret etti. Akyol, "Bir düşünce mirası olarak milliyetçiliği 'haddeden geçmemiş' şiddet içgüdülerinin seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır; düşünceye de ülkeye de zarardır" ifadesini kullandı.