Bahçeli’nin Hedefindeki Gergerlioğlu Adalet Nöbetini Sürdürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kapı önüne konulmalı” dediği HDP’li Ömer Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesiyle başladığı TBMM’de parti grubu salonundaki “Adalet Nöbeti” eylemini, siyasi ve toplumsal muhalefet temsilcileri destek ziyaretleriyle sürdürüyor.

HDP’li Gergerlioğlu, erişim engeli olmayan bir haberi paylaştığı için hakkındaki hapis cezası hükmü Yargıtay’ın onamasıyla kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine başladığı eyleminde üçüncü gününde.

TBMM’deki HDP Parti Grubu salonunda “Adalet Nöbeti” pankartı altında hakkında yakalama kararı çıkarılması öncesinde bekleyişine devam eden Gergerlioğlu, kendisine polis müdahalesi olursa hapishane için gerekli eşyalarını koyduğu çantasıyla nöbetini sürdüreceğini açıkladı. Gergerlioğlu, 90 bin oyla seçildiği Kocaeli’ndeki Nevruz kutlamalarına görüntülü katılarak, “Siz orada Nevruz ateşini yaktınız, biz burada milletin kalbinde, Meclis’te direniş ateşini yaktık” diye seslendi.

Gergerlioğlu, “Büyük bir haksızlık var. Kocaeli halkının 90 bin oyu vardı. Bu oylar gasp edildi. Milletin iradesinin mücadelesini veriyoruz. Biz kararlılığa devam edeceğiz. Birçok böyle vakalar oldu. Vekillerimiz alıp götürdüler. Ben vekilliği düşürülürken mecliste olan ilk vekil oldum. Moralimi bozmadım, dik durdum. Alnım açık. Genel Kurul’da olmak, Kocaeli halkının mesajını vermek, Kocaeli Halkının mesajını vermek istedim. Ben bu vekaleti sizden aldım. Bu vekaleti zalimlerden almadım. Kağıt üzerinde vekilliğimi düşürmüş olabilirler. Biz koltukların vekili değiliz. Ben vekillikten düşürüldüm ama ben yine de Kocaeli milletvekiliyim. 3 gündür buradayız. Tabi burası evimiz gibi değil. Yeter ki halkın onurunu, milletin iradesini ayaklar altına almayalım. İsterlerse gelip burada polis zoru ile alsınlar. Az önce burada değişmez genel başkanımız Ahmet Türk vardı. 90’lı yılları anlattı. Bu ülkenin hali hiçbir zaman değişmeyecek” dedi.