Bahçeli’nin Hedefindeki Gergerlioğlu Adalet Nöbetini Sürdürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kapı önüne konulmalı” dediği HDP’li Ömer Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesiyle başladığı TBMM’de parti grubu salonundaki “Adalet Nöbeti” eylemini, siyasi ve toplumsal muhalefet temsilcileri destek ziyaretleriyle sürdürüyor.
HDP’li Gergerlioğlu, erişim engeli olmayan bir haberi paylaştığı için hakkındaki hapis cezası hükmü Yargıtay’ın onamasıyla kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine başladığı eyleminde üçüncü gününde.
TBMM’deki HDP Parti Grubu salonunda “Adalet Nöbeti” pankartı altında hakkında yakalama kararı çıkarılması öncesinde bekleyişine devam eden Gergerlioğlu, kendisine polis müdahalesi olursa hapishane için gerekli eşyalarını koyduğu çantasıyla nöbetini sürdüreceğini açıkladı. Gergerlioğlu, 90 bin oyla seçildiği Kocaeli’ndeki Nevruz kutlamalarına görüntülü katılarak, “Siz orada Nevruz ateşini yaktınız, biz burada milletin kalbinde, Meclis’te direniş ateşini yaktık” diye seslendi.
Gergerlioğlu, “Büyük bir haksızlık var. Kocaeli halkının 90 bin oyu vardı. Bu oylar gasp edildi. Milletin iradesinin mücadelesini veriyoruz. Biz kararlılığa devam edeceğiz. Birçok böyle vakalar oldu. Vekillerimiz alıp götürdüler. Ben vekilliği düşürülürken mecliste olan ilk vekil oldum. Moralimi bozmadım, dik durdum. Alnım açık. Genel Kurul’da olmak, Kocaeli halkının mesajını vermek, Kocaeli Halkının mesajını vermek istedim. Ben bu vekaleti sizden aldım. Bu vekaleti zalimlerden almadım. Kağıt üzerinde vekilliğimi düşürmüş olabilirler. Biz koltukların vekili değiliz. Ben vekillikten düşürüldüm ama ben yine de Kocaeli milletvekiliyim. 3 gündür buradayız. Tabi burası evimiz gibi değil. Yeter ki halkın onurunu, milletin iradesini ayaklar altına almayalım. İsterlerse gelip burada polis zoru ile alsınlar. Az önce burada değişmez genel başkanımız Ahmet Türk vardı. 90’lı yılları anlattı. Bu ülkenin hali hiçbir zaman değişmeyecek” dedi.
Gergerlioğlu’na, adalet nöbeti eylemi sırasında hem TBMM içerisindeki hem de dışındaki siyasi parti temsilcilerinden ve toplumsal muhalefet kesimlerinden destek ziyaretleri de sürüyor.
HDP’den yapılan bilgilendirmeye göre; Gergerlioğlu’nu bugün öğleden sonra Devlet eski Bakanı Cemil Erhan, Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Nihat Yeşil, SHP eski Milletvekili Ali İbrahim Tutu, Barış Vakfı, Demokratik İslam Kongresi, Pir Sultan Abdul Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri, Ortak Yaşam Girişimi, Barış Akademisyenleri, Varto Der, Devrimci Parti temsilcileri ziyaret etti.
Bahçeli TBMM Başkanı Şentop’tan müdahale etmesini istedi
Gergerlioğlu’nun milletvekilliğiyle ilgili düşürme işlemi yapıldığı gün HDP hakkında kapatılma talepli dava açılması yla ilgili talebini haftalar önce dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün de HDP’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atılmasına yönelik herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çeken Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Gergerlioğlu’nu Meclis’ten dışarı atmasını istedi.
Bahçeli, “Geçen hafta HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis'te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM’ne yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur. Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM'ye yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse, vekaletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah edeceğiz? TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. er yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı'nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergerlioğlu'nun yer yatağı ile beraber Meclis'in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir” dedi.
MHP Lideri Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Gergerlioğlu’na destek vermesi ve HDP’nin kapatılması girişimine tepki göstermesinden duyduğu rahatsızlığı da ifade etti. Bahçeli, Gül ile ilgili “Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşünce Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11. Cumhurbaşkanına diyeceğim de şudur: Artık Güroymak’a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11. Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır” ifadesini kullandı.