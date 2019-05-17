HABER

Bahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde partisinin Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi.

Bahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi

Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde partisinin Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi. İl Başkanı Serkan Tok'un kullandığı otomobil, Kayseri sokaklarında tur attıktan sonra parti teşkilatının iftar programına getirildi.
Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı. Ersoy, bugün eski model otomobili Kayseri'ye getirdi. Otomobili İl Başkanı Serkan Tok'a teslim eden Ersoy, Kayseri turu attı. Sonrasında Tok'un kullandığı otomobil, parti teşkilatının iftar programına getirildi. Milletvekili Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, " 'MHP Milletvekili Sayın Genel Başkanımızın özel Kalem Müdürü beni arayıp, aracı teslim alacağım söyledi. Tabi ki heyecanlandık, duygulandık ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan bey ilk defa aracı kullandı. Ben aracı ilk olarak Kayseri'nin il beyinin kullanmasını istedim. Çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel Başkanımız Devlet Başkanımız ile onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu doğrudur ama Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.
İl Başkanı Serkan Tok ise, "Manevi değerinden dolayı son derece zevkli ve keyifli bir araç. Daha 10 gün önce kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından kullanılan bir araç. Bizde burada genel başkanımızın vekili Baki Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Milletvekilimizin şahsına hediye edilen aracı teşkilat başkanı olarak ilk olarak bana aracı vermesi beni onore etmiştir. Kendisi her zaman il ve ilçe teşkilatlarının yanındadır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldiBahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldiBahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldiBahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
"Bosna Hersek'in kırsalda kalkınması bizim için önemli""Bosna Hersek'in kırsalda kalkınması bizim için önemli"
Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındıTrafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.