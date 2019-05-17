Bahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi

Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde partisinin Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi. İl Başkanı Serkan Tok'un kullandığı otomobil, Kayseri sokaklarında tur attıktan sonra parti teşkilatının iftar programına getirildi.

Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı. Ersoy, bugün eski model otomobili Kayseri'ye getirdi. Otomobili İl Başkanı Serkan Tok'a teslim eden Ersoy, Kayseri turu attı. Sonrasında Tok'un kullandığı otomobil, parti teşkilatının iftar programına getirildi. Milletvekili Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, " 'MHP Milletvekili Sayın Genel Başkanımızın özel Kalem Müdürü beni arayıp, aracı teslim alacağım söyledi. Tabi ki heyecanlandık, duygulandık ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan bey ilk defa aracı kullandı. Ben aracı ilk olarak Kayseri'nin il beyinin kullanmasını istedim. Çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel Başkanımız Devlet Başkanımız ile onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu doğrudur ama Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.