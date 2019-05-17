Bahçeli'nin klasik otomobilini hediye etmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği "Mustang" marka klasik otomobiliyle iftar programına katıldı.

MHP İl Başkanlığı tarafından Burak At Çiftliği'nde düzenlenen iftara programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği "Mustang" marka aracıyla gelen Baki Ersoy, partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Baki Ersoy, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kendisine hediye eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Aracın kendisine emanet edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Partiden beni arayıp, aracı teslim alacağım söylendi. Heyecanlandım, duygulandım ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan Tok Bey ilk defa aracı kullandı. Aracı ilk olarak Kayseri il beyinin kullanmasını istedim. Bu durumdan çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel başkanımızla onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu aracı Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz."