HABER

Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

ADANA’da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı.

Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı’na 150 metre uzaklıktaki Mithat Saraçoğlu Caddesi’nde kaldırımın üzerinde şüpheli poşet gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mitingin bittiği saatlerde meydana gelen olayda, mitingin dağılım yapıldığı alanda polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Cadde tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktıBahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktıBahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attı: 1 ölü, 3 yaralıKampüste yarışan otomobillerden biri takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da hortum, ahır ve samanlığın çatısını uçurduErzurum'da hortum, ahır ve samanlığın çatısını uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.