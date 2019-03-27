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Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

ADANA’da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı.

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı’na 150 metre uzaklıktaki Mithat Saraçoğlu Caddesi’nde kaldırımın üzerinde şüpheli poşet gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mitingin bittiği saatlerde meydana gelen olayda, mitingin dağılım yapıldığı alanda polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Cadde tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktığı belirtildi.

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