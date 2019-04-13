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Bahçeli’nin tespihleri Yenişehir’den

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tespihleri Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılıyor.Tespih, yüzük ve antika araba merakı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tespihleri Yenişehir’de tespih tasarımcısı Burak Bal tarafından aylar süren titiz çalışma sonrasında meydana geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tespihleri Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılıyor.
Tespih, yüzük ve antika araba merakı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tespihleri Yenişehir’de tespih tasarımcısı Burak Bal tarafından aylar süren titiz çalışma sonrasında meydana geliyor. Uzun yıllar Ülkü ocakları ve MHP İlçe yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Burak Bal, “Genel Başkanımız liderimiz Bahçeli beyefendi için bugüne kadar iki adet özel tespih hazırladım. Kehribar taşından özel püsküllü koyu kırmızı renkte olan bu tespih genel başkanımıza iletildi. Son olarak Yenişehir belediye başkanı Davut Aydın tarafından bu hafta içinde genel başkanımıza takdim edilecek olan sarı renkte saf damla kehribar tek kamçı gümüş püskül ucunda Ayyıldız uç özel yapım olan tespihi umarım kendileri beğenirler” diye konuştu.
Tespih tasarımcısı Burak Bal, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tespih hazırlıyorum. Ülkemiz için canla başla mücadele eden liderlerimiz için ne yapsak azdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun” dedi.

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