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Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, Belçika yapımı 121 yıllık "Hareketli Nagant" tabanca hediye etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, Belçika yapımı 121 yıllık "Hareketli Nagant" marka tabanca armağan etti.

MHP'nin kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Yalçın ve ailesi tarafından Devlet Bahçeli'ye özel bir silah hediye edildi. 121 yıllık "Hareketli Nagant" marka silahın kutusunda, "MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü anısına Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin saygıdeğer Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye Yalçın ailesinin naçiz armağanı." ifadesi yer aldı.

- Orijinal mermileri de bulunuyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'da sergilenen ve beylik tabancası olarak kullandığı Hareketli Nagant markasının, silah koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösterildiği belirtildi. Hediye edilen tabancanın orijinal mermileri de bulunuyor.

Öte yandan MHP Başkanlık Divanının haftalık toplantısında, Genel Başkan Bahçeli'ye "50'nci Yıl" logolu özel tasarım plaket hediye edildiği de bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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