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Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

'ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ' OLACAK MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, serginin ardından partisinin 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen kutlama törenine geçti.

Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi (2)

'ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ' OLACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, serginin ardından partisinin 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen kutlama törenine geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katıldığı törende konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adını 'Alparslan Türkeş Üniversitesi' olarak değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini açıkladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
MHP'nin kuruluşunun 50'nci yıl dönümüne dikkat çeken Bahçeli, "Burada muhterem ve müstesna bir ana şahitlik yapıyoruz. 50 yıllık onurlu mücadele tarihimizin herhangi bir safhasında yer alan, 3 hilali başının üstünde taşıyan her kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi (2)Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi (2)Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi (2)Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi (2)

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