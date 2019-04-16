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Bahçeli'ye, hediye 149 yıllık tabanca

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip, 149 yıllık tabanca hediye etti.

Bahçeli'ye, hediye 149 yıllık tabanca

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip, 149 yıllık tabanca hediye etti.
MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, beraberinde MHP'li milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy ile Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Sarıoğlan ilçelerinin MHP'li belediye başkanları ile birlikte Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ata memleketi Pınarbaşı'nın Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Bahçeli'ye 1870 yılında üretilen ve Osmanlı Devleti'nde ilk kullanılan tabancalar arasında yer alan 149 yıllık Gasser (Karadağ) marka tabanca hediye etti. Bahçeli, tabancayı inceleyerek, ziyaretçilere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Bahçeli'ye, hediye 149 yıllık tabanca

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