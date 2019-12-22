HABER

Bahçeli’ye Tavşanlı leblebisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ’Tavşanlı leblebisi’ ikram etti.Erbaş, meclis kulislerinde Kütahya Tavşanlı leblebisini parti liderleri ve milletvekillerine ikram ederek, Tavşanlı ilçesine davet etti.2020 bütçe görüşmelerinde verilen arada parti kulislerini tek tek ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, milletvekillerine Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üretilen ’Tavşanlı leblebisi’ ikram etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ’Tavşanlı leblebisi’ ikram etti.
Erbaş, meclis kulislerinde Kütahya Tavşanlı leblebisini parti liderleri ve milletvekillerine ikram ederek, Tavşanlı ilçesine davet etti.
2020 bütçe görüşmelerinde verilen arada parti kulislerini tek tek ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, milletvekillerine Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üretilen ’Tavşanlı leblebisi’ ikram etti. Erbaş, MHP Kulisi’nde MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye de ikramda bulundu.
Bahçeli, "Her gelen hediyede farklı bir lezzet çıkıyor. Hepsinin de farklı bir tadı var. Bu leblebilerin imalatında emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ellerine sağlık" dedi.
Erbaş, daha önce de, TBMM’de milletvekillerine Kütahya Üretken Eller Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından hazırlanan Kütahyalı kadınların yapmış olduğu tarhanalar ile Emet Kadın Birlikleri Kooperatifleri’nin hazırladığı, Emetli kadınların yaptığı kızılcık tarhanalarını ikram ederek, Kütahyalı kadınlara destek olunmasını istemişti.

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
Baba ve 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli yakalandıBaba ve 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME 2 - Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtuGÜNCELLEME 2 - Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Aydos Ormanı’nda üç ayrı yangın çıktı

Aydos Ormanı’nda üç ayrı noktada yangın

CHP’nin acı günü! Hüseyin Karadeli hayatını kaybetti

CHP’nin acı günü

Mersin’de vatandaşlar denize girdi

Mersin’de vatandaşlar denize girdi

ODTÜ'de yapılan uçak kanadı şekil değiştirebiliyor

ODTÜ'de yapıldı! Müthiş özellik

Samsun'da askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı

Askerden intihar girişimi! Nedeni şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.