HABER

Bahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

 AKADEMİSYEN kardeşler Prof.

Bahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayımlandı

İZMİR, (DHA)- AKADEMİSYEN kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından hazırlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğini anlatan 'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' adını taşıyan İngilizce kitap yayımlandı.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi İngilizce olarak kitaplaştırdı. Bahçeli'nin liderliğini siyasal iletişim açısından, özgün İngilizce kavramlarla anlatan akademisyen kardeşler, uluslararası çevreler için, Bahçeli'nin 300 liderlik özelliğini anlattı.
'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' adı ile kitaplaşan Bahçeli'nin liderliği; uluslararası araştırmacı, diplomat ve bilim insanlarına dönük anlatıldı. Prof. Dr. Bilgehan Gültekin yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilge liderliği, özellikle Türk diplomasisi için iham verici bir liderlik. Bu nedenle, uluslararası çevrelere, Bahçeli liderliğini anlatmanın çok önemli olduğuna inanarak, kitabı hazırladık" dedi.
Prof. Dr. Gültekin, uluslararası sorunların çözümünde ve anlaşmazlıkların giderilmesinde, uzlaşıcı liderliğin çok önemli olduğunu ve Türk diplomasisinin bu alanda dünyanın en büyük beş diplomatik gücünden biri olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli liderliğinin, Türk diplomasisi için de önemli bir model olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gültekin, İngilizce kitabın, Bahçeli'nin liderliğinin uluslararası tanıtımı için önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.
Kitap, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın takdim yazısı ile başlıyor. Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli'nin liderliğini kaleme alan iki Türkçe kitabı da önceki aylarda yayımlamıştı.

FOTOĞRAFLI

Bahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayımlandıBahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayımlandı

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor
Karacabey'de 1100 yıllık çınarKaracabey'de 1100 yıllık çınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

Gelen şikayetler üzerine Mansur Yavaş harekete geçti!

AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.